Le footballeur Blaise Matuidi, champion du monde 2018, annonce la fin de sa carrière

"J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel (...) C'est le moment de tirer le rideau", a expliqué l'ancien milieu de terrain, 35 ans. Il n'avait plus joué depuis plus d'un an avec l'Inter Miami, son dernier club, qui l'avait écarté de sa liste de joueurs pour la saison 2022 de MLS, le Championnat nord-américain.