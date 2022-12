Grand talent du SL16 Football Campus, Lucas Noubi (17 ans) a été titularisé pour la première fois avec l’équipe A, cette saison, suite à l’absence de Dussenne. Il a assuré comme défenseur droit de la défense à trois.

Un peu timide en début de rencontre, il a ensuite été mis en confiance par une intervention décisive fêtée comme un but par ses équipiers. Après ça, il n’a plus rien lâché.

"C'était important de lui montrer qu'on était là, pour qu'il sente notre motivation et notre confiance", explique Merveille Bokadi, en référence à ce moment charnière. "Lucas a fait un top match, c'est bien pour lui."

Ses chiffres ? 35 ballons touchés, deux récupérations, une interception, quatre duels remportés (dont deux dans les airs) et 12 dégagements. De quoi rendre Ronny Deila très heureux. "Le match de Lucas a été incroyable. Impressionnant. Il était déjà monté au jeu contre Gand en début de saison (NDLR : il était entré au quart d'heure de jeu après l'exclusion de Calut) et avait montré de bonnes choses. Mais c'est encore un gamin. Il va toujours à l'école et concilier les deux n'est pas simple pour garder la constance dans ses prestations. Mais il fallait lui donner une chance. Il l'a saisie. Je suis très content de ce que j'ai vu et ce match va l'aider beaucoup pour l'avenir."

Cette prestation convaincante est aussi la preuve que l’intégration des U23 en D1B est définitivement une bonne idée. Car entre le Noubi qu’on avait entraperçu la saison passée et celui de ce vendredi (qui a joué 10 matchs de Challenger Pro League depuis l’été dernier), il n’y avait pas photo. Tant dans le calme, dans la justesse et dans la sérénité.