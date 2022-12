C’est à cause d’un simple malentendu. Son papa Joao jouait à Vasco de Gama. Pelé écorche alors le prénom d’un coéquipier de son paternel, Bilé, en l’appelant Pilé. Cette erreur de prononciation lui détermine un surnom qu’il détestera comme il l’a confié dans ses Mémoires.

”Quand j’étais môme, j’ai détesté m’appeler Pelé, un nom donné par mes copains. C’est le nom d’une rivière sacrée en Amazonie mais cela veut aussi dire stupide en turc !”

La légende de Santos finira par aimer ce prénom.

”Les petits gamins de la rue m’appelaient Pelé, je me battais avec eux parce que je n’aimais pas ce nom que je trouvais laid. Après, je suis allé à l’école, les mêmes petits m’appelaient Pelé, je me battais avec eux et j’étais exclu pendant deux jours. Toute l’école a fini par m’appeler Pelé, puis toute la ville. Maintenant, j’aime bien mon nom.”