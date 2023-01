Les Belges à l'étranger: Arsenal et Newcastle se neutralisent, Brighton enfonce Everton

Les Gunners ont directement mis le feu dans la surface de Newcastle et se sont créés des occasions par Gabriel Martnelli (3e), Bukayo Saka (5e) et Granit Xhaka (7e). Mais après avoir un peu tremblé, les Magpies ont équilibré le jeu. Les deux équipes se sont neutralisées en ayant régulièrement recours à la faute, obligeant l'arbitre à sortir cinq cartes jaunes de la 27e à la 42e minute.

La seconde période a été aussi acharnée avec quatre cartes jaunes et trois tirs cadrés des Gunners, qui n'ont pas mis Nick Pope en difficulté.

Timothy Castagne, Wout Faes et Youri Tielemans ont joué tout le match lors de la défaite de Leicester 0-1 à domicile face à Fulham. Un succès acquis grâce à un tir du gauche d'Aleksandar Mitrovic, auteur de son 11e but en Premier League (18e, 0-1). Les Foxes ont bien réagi mais ne sont jamais parvenus à refaire leur retard malgré une superbe frappe sur la barre de Tielemans. Au classement, Fulham est 7e (28 points) et Leicester 13e (17 points).

Avec Leandro Trossard sur le banc, Brighton est allé s'imposer 1-4 à Everton, privé d'Amadou Onana, suspendu. Le premier but des Seagulls a été teinté des couleurs de la Jupiler Pro League puisqu'il a été inscrit par Kaoru Mitoma, l'ex-attaquant de l'Union Saint-Gilloise, sur une passe de Moises Caicedo, l'ex-milieu du Beerschot (14e, 0-1).

Alors qu'ils en ont fait voir de toutes les couleurs à la défense des Toffees, les visiteurs ont doublé l'écart après le repos par Evan Ferguson (51e, 0-2). Tout était devenu trop facile pour les Seagulls, qui ont alourdi la marque par Solly March (54e, 0-3) et Pascal Gross (57e, 0-4). Au classement, Brighton occupe le 8e position (27 points) et Everton, qui a réduit l'écart sur penalty par Demarai Gray (90e+2, 1-4) est 16e (15 points).