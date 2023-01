Le club de football de Montréal licencie son entraîneur... 15h après l'avoir nommé

Sandro Grande nommé entraîneur-chef de l’équipe réserve du CF Montréal >>> https://t.co/26yHtobAOl



Le CF Montréal met fin à son entente avec Sandro Grande >>> https://t.co/TMDvivyyJI



Bien évidemment, cette décision rapide n'a rien à voir avec des critères sportifs. Après la désignation de Grande, des propos publiés sur les réseaux sociaux datant de 2012 ont refait surface.

Dans ses messages, Sandro Grande évoquait l'attaque par arme à feu dont avait été victime la première ministre canadienne de l'époque Pauline Marois. Heureusement, l'assaillant n'avait pas réussi à atteindre sa cible, ayant été appréhendé avant de commettre son méfait, mais il avait tout de même blessé plusieurs personnes lors de son attentat. Une affaire qui a traumatisé le Québec et le Canada tout entier.

Sur les réseaux sociaux, Sandro Grande avait publié le message suivant : "La seule erreur que le tueur a commise, c'est de rater sa cible. La prochaine fois mon gars! J'espère !".

Des propos qui ont rejailli après sa nomination et qui, après avoir été portés à la connaissance de la direction du club montréalais, ont conduit à son licenciement dès le lendemain. "Nous reconnaissons que l’embauche de Sandro Grande a été une erreur et nous regrettons les répercussions causées par cette décision", a expliqué Gabriel Gervais, le président du club, dans un communiqué. "Nous tenons à présenter nos plus sincères excuses à toutes les personnes qui ont été blessées ou choquées. De toute évidence, nous avons manqué de sensibilité et avons largement sous-estimé les propos tenus et les gestes qu’il a commis il y a plusieurs années."