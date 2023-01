Un Saoudien dépense la somme de 2,6 millions d’euros pour assister aux retrouvailles entre Messi et Ronaldo !

Jeudi à 18 heures, le PSG doit affronter l’équipe saoudienne de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite. Pour y assister, certaines places (de luxe) avaient été mises en vente aux enchères et un magnat saoudien, répondant au nom de Mushref al-Ghamdi et qui est très actif dans le secteur immobilier, a payé pas moins de 2,6 millions d’euros pour l’affiche (amicale rappelons-le) qui opposera le Paris Saint-Germain face à Al-Nassr, le nouveau club de Cristiano Ronaldo. Le package comprend un billet pour le match assorti d’avantages VIP tels que des séances de photos avec les joueurs et l’accès aux vestiaires.