Cristiano Ronaldo répond à Messi et s’offre un doublé pour son premier match en Arabie saoudite (VIDEO)

Pour son premier match en Arabie saoudite avec le onze de Riyad (composé de joueurs d’Al-Nassr et de Al-Hilal), Cristiano Ronaldo n’a pas fait les choses à moitié ! Si son plus grand rival Lionel Messi avait ouvert la marque pour le PSG après seulement trois minutes, CR7 lui a répondu de la plus belle des manières.