Luis Enrique préssenti à la tête du Brésil ? Un choix qui fait débat auprès des légendes de la Seleção

Après le départ de Tité dans la foulée de l’élimination aux portes du dernier carré, la fédération a commencé la recherche du successeur en proposant plusieurs gros noms. Si les pistes de Zinédine Zidane ou la surprise venue… du pays rival en la personne de l’Argentin et ex-coach à succès de River Plate Marcelo Gallardo ont été analysées, la Seleçao étudierait actuellement trois noms : Carlo Ancelotti, Pep Guardiola et Luis Enrique. Ce dernier fait d’ailleurs beaucoup parler dans le pays de Pelé.

Ednaldo Rodrigues, président de la CBF (Fédération brésilienne de football) compte d’ailleurs se rendre en Europe dans le but de trouver un successeur. Un indice prouvant donc que la Seleção sera entraînée par un entraîneur étranger. D’après le média brésilien UOL, le président compte se réunir avec l’ancien coach de la Roja et du Barça, même s’il part avec un désavantage par rapport aux entraîneurs du Real Madrid et Manchester City. Mais le président n’est pas seul dans cette dure élection et il n’est pas accompagné par n’importe qui : Ronaldo. L’ancienne gloire du foot brésilien et actuel président de Valladolid aurait d'ailleurs fait de Luis Enrique son favori, alors que l’Espagnol serait intéressé par ce projet.

Mais une autre légende de la Seleção n’est pas du même avis. Luiz Felipe Scolari, coach champion du monde en 2002 n’est pas du tout convaincu par cette piste, comme le rapportent nos confrères de RMC. “Qu’a-t-il gagné ? Il doit être performant. Il est très bon, mais il a tout perdu. Ça veut dire quoiqu’il est bon ? Mourinho lui a tout gagné”. Avant de poursuivre. “Ce que je pense, c’est qu’il serait plus facile d’engager un Sud-Américain qu’un Européen”.

Qu’en est-il de Guardiola et Ancelotti ?

D’après AS, l’Italien n’aurait pas fermé la porte à cette idée, lui qui quittera le Real Madrid au terme de son contrat, tandis que le Catalan n’aurait pas donné suite à l’intérêt brésilien.

L’objectif étant de boucler l’arrivée du nouveau sélectionneur dans le courant du mois de février alors que la prochaine échéance de la bande à Neymar aura lieu en juin 2024 et une Copa America pour apaiser la douleur de la désillusion qatarienne.