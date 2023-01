Johan Boskamp a eu de graves problèmes de santé: "J'ai été en soins intensifs pendant six jours"

C'est ce qu'il a expliqué dans l'émission Veronica Offside sur la VRT. "Tout allait très mal et mon bilan était très mauvais", commence-t-il. "J'étais presque à la boulangerie chaude (NDLR le crématorium)! J'ai été en soins intensifs pendant six jours. J'ai connu deux opérations mais mon état ne s'est pas amélioré."

Il est ensuite retourné à l'hôpital. "Ils m'ont dit que je pouvais rentrer chez moi le lendemain. Mais finalement, je suis resté là-bas près de 12 jours de plus ! J'ai reçu un pacemaker."

Ce qui ne signifie pas la fin des déboires pour l'ancien coach du Standard et du RSCA. "J'ai ensuite attrapé le virus RS (une infection respiratoire, NDLR). Puis mes poumons étaient aussi pleins d'eau." Ce qui l'a contraint a évacuer près de 10 litres d'urine dans une poche ! Heureusement pour l'analyste, le temps a finalement fait son travail. "Les médecins et les infirmières étaient fantastiques. Je leur ai dit qu'ils avaient été incroyables. Aujourd'hui, je me sens mieux que jamais !"

Depuis lors, Boskamp s'est permis une petite virée: aller voir le Feyenoord de son cœur. "J'étais avec la présence de médecins. Et ils m'ont dit que tout allait bien."