Touché par plusieurs affaires, l'ex-président est attaqué de toute part. Après un premier témoignage de la part de Sonia Souid à propos des agissements de l'homme de 81 ans, c'est une ancienne collaboratrice qui a choisi de prendre la parole. Pour ce faire, elle s'est confiée à Presse-Océan. En revanche, elle a choisi de ne pas dévoiler son identité.

Aujourd'hui installée en Loire-Atlantique, elle a fait part de ses souvenirs lorsqu'elle travaillait dans les locaux de la société du Breton à Guingamp. "Combien de fois m'a-t-il dit : tu dois être une chaude. Il n'y a pas de mal à se faire du bien... Il ne pense qu'en dessous de la ceinture", explique-t-elle.

Selon elle, les comportements inappropriés de Noël Le Graët étaient connus de tous. "L’alcool le désinhibait. On disait entre nous que c'était un chasseur, qu'il était malade du zigouigoui", poursuit-elle. "Il perdait le sens de la dignité. Quand je lui résistais, il me faisait vivre un enfer et cherchait la petite bête."

Elle admet également que le Breton ne l'a jamais touchée. "Tout le monde savait", précise-t-elle encore. Mais cette omerta a duré très longtemps car Noël Le Graët se croyait intouchable. "On le voyait serrer la louche au président de la République. Jamais je n’aurais fait le poids face à lui. Surtout que la parole n’était pas libérée à l’époque."

Pour rappel, le Parquet de Paris a ouvert une enquête contre Noël Le Graët pour harcèlement moral et sexuel, tandis que les conclusions de l’audit ministériel seront rendues le 30 janvier, soit lundi matin. Le rapport final sera rendu public à la mi-février.

Contacté par le journal L'Equipe, l'ex-président, mis de côté depuis le 11 janvier dernier, n'a pas souhaité réagir à ces accusations. "Il ne s'exprimera pas tant qu'il n'aura pas pris connaissance du rapport de l'inspection", a expliqué son avocate.

En plus de toutes ces accusations, il avait dénigré Zidane ce qui avait provoqué une vague de réactions négatives dont celle de Kylian Mbappé.