Triple lauréate du tournoi, l'Arabie saoudite n'avait encore jamais organisé l'événement. "C'est un moment historique et excitant pour le football en Arabie saoudite", a résumé le prince Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal, ministre saoudien du Sport et président du Comité olympique national, dans un communiqué de l'AFC. Yasser Al Misehal, président de la fédération saoudienne, a indiqué qu'il est "temps d'amener le football asiatique au niveau supérieur et nos efforts en tant qu'hôtes donneront la priorité à cet objectif."

L'Arabie saoudite était la seule candidate à l'organisation de cette compétition après le retrait de l'Inde. La Coupe d'Asie viendra rejoindre un Grand Prix de Formule 1, un ePrix (Formule électrique), le rallye Dakar ou encore le Tour cycliste d'Arabie saoudite dans la liste des compétitions sportives organisées par la monarchie pétrolière.

Début octobre, le royaume a aussi été désigné pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver 2029, une décision critiquée par des défenseurs de l'environnement en raison notamment des conditions climatiques désertiques.

Le pays est également cité dans le cadre d'une potentielle candidature commune avec l'Égypte et la Grèce pour accueillir le Mondial 2030.