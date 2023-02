L’informatique dans le vestiaire des Diables : “Tu saisis, fieu ?”

On nous présente le futur sélectionneur des Diables rouges, comme un grand spécialiste des “datas”, un héritier de “Big Brother”, bref un vrai “laptop coach”. Avec Roberto Martinez, fin diplomate, l’équipe belge avait, dans son vestiaire, une sorte de ministre des Affaires étrangères, consensuel et didactique. Avec Domenico Tedesco, la voilà armée d’un ministre des Nouvelles technologies, une sorte de Bill Gates du ballon rond. Un coach 3.0 si vous préférez : et un, et deux et trois-zéro ! Voilà qui va probablement surprendre le nouveau directeur technique Frankie Vercauteren, élevé dans le sérail du tableau noir à l‘ancienne et des discours instinctifs de Raymond Goethals. “Tu saisis, fieu ?” Bon, après, il faut vivre...

