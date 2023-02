Séisme en Turquie: le flou règne autour du footballeur Christian Atsu, "N'écrivez pas qu'il a survécu sans en être sûr"

À lire aussi

"N'écrivez pas qu'il a survécu sans en être sûr. Les gens ont des familles, l'espoir, la tristesse et la douleur augmentent", a déclaré Demirel au journal Hurriyet. Mardi, la Fédération de football du Ghana a également indiqué qu'Atsu avait été secouru. Plusieurs médias turcs ont cité le porte-parole d'un club de la région touchée, qui a annoncé la même nouvelle. Il s'agissait notamment d'informations selon lesquelles Taner Savut, le directeur technique d'Hatayspor, se trouverait encore sous les décombres. En Turquie et en Syrie, les tremblements de terre ont déjà coûté la vie à plus de 11 000 personnes.

"Il n'y a pas encore de nouvelles d'Atsu et de Taner Savut", a déclaré Demirel. "Les gens travaillent jour et nuit, j'espère qu'ils seront tous deux sauvés." Selon le médecin du club de Hatayspor, il y a eu un malentendu. "Lorsque nous avons reçu la nouvelle qu'il avait été emmené à l'hôpital, nous sommes allés spécialement pour vérifier, mais il n'était pas là. Malheureusement, nous devons conclure que Taner et Christian sont introuvables pour le moment", a déclaré le médecin du club, Gürbey Kahveci.

Atsu a joué au FC Porto, Vitesse, Everton, Málaga et Newcastle United, entre autres.