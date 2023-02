"M****" en serrant le poing: la réaction paradoxale de Christophe Galtier après le but de la victoire de l'OM contre le PSG

Sur le second but signé Malinovskyi, des images ont été captées par France 2 et BeIn Sports. On y voit Chrisotphe Galtier, Marseillais de souche, lever le poing, avant de crier "merde". Rapidement, la machine des réseaux sociaux s'est emballée à la vue de cette vidéo.

ptdrrrr pourquoi Galtier a célébré le but de l’OM pic.twitter.com/WsmfQHcUV0 — JL Eliès 🇩🇿🇵🇸 (@Elies13700) February 8, 2023

Je le jure Galtier il a célébré sur le but de Ruslan pic.twitter.com/wcnY0WwdfX — Shavinzinha 🇵🇹 (@ShavinzCS) February 8, 2023

Galtier qui célèbre en despi le but de l'OM pic.twitter.com/RvFal453j4 — NZ (@LoGioPSG) February 8, 2023

"Abstraction totale de mon passé"

Si cela a beaucoup amusé (ou énervé) certains supporters, c'est avant tout à cause des origines de Christophe Galtier. Né à Marseille, il a également joué pour le club de sa ville. Avant le choc en Coupe de France, il avait abordé la question de son passé. "Je vais faire abstraction totale du fait que je sois né et que j'ai joué à Marseille", avait-il expliqué en conférence de presse. "Je suis l’entraîneur du Paris Saint-Germain, je sais ce que représentent ces matchs-là. On n’est pas dans un 8e de finale classique. J'ai fait en sorte de fermer toutes les arrivées sur mon portable ou sur un plan familial pour rester très focus sur le match et aller chercher cette qualification."

Sifflé par le Vélodrome, l'ancien coach de Lille s'est montré déçu après ce nouveau revers. "C’est une grosse déception. La Coupe de France était un de nos objectifs. On est battu par une belle équipe de Marseille. C’est une période difficile. Une fois menés, on s’est créé très peu de situations favorables."