Une Saint-Valentin sous haute tension au Parc des Princes

La soirée de Saint-Valentin s’annonce électrique au Parc des Princes à l’occasion de ce PSG – Bayern de Ligue des champions. À en croire les observateurs bien informés, le vestiaire du club parisien n’est pas, ces temps-ci, parfumé par les bougies de l’amour. Et il n’est donc pas sûr que Messi, Neymar et Mbappé échangent ce mardi soir avec leur staff mots tendres, roses rouges et cœurs en chocolat. Depuis quelques semaines, la tension est palpable en coulisses avec, en toile de fond, une élimination en Coupe de France face à l’Olympique de Marseille et une défaite en Ligue 1 face à l’AS Monaco. Et c’est évidemment inquiétant avant ce choc face à l’ogre allemand. On sait d’expérience que la cohabitation entre des...

