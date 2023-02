"Nous n'avons toujours pas localisé Christian": Atsu est toujours introuvable après les séismes en Turquie

À lire aussi

Dans des propos relayés par le journal L'Équipe, Nana Sechere, l'agent du joueur, s'est exprimé à propos de cette situation intenable pour les proches du joueur. "Cela fait neuf jours que le tremblement de terre a eu lieu et nous n'avons toujours pas localisé Christian", a expliqué l'intermédiaire sur les lieux avec la famille. "Les scènes sont inimaginables et nos cœurs sont brisés pour toutes les personnes touchées."

Les derniers bilans sont très lourds: près de 35 000 personnes ont perdu la vie. Et la liste des victimes risque encore de s'alourdir.

Âgé de 31 ans, il fait toujours partie des personnes disparues même si l'espoir demeure encore. "L'emplacement exact de la chambre et deux paires de ses chaussures ont été identifiés", a poursuivi l'agent. "Hier (lundi), nous avons reçu la confirmation que l'imagerie thermique montrait des signes de vie. Cependant, on me dit que la seule véritable confirmation de vie est par la vue, l'odeur et le son. Et, malheureusement, nous n'avons pas pu localiser Christian."

Nana Sechere a également affirmé qu'il avait besoin d'aide. "Nous avons besoin de plus de ressources. Notamment d'un traducteur sur le terrain. Les choses avancent incroyablement lentement."

Sechere n'a pas non plus hésité à adresser une charge aux dirigeants du club d'Atsu. "Il est regrettable que le club (Hatayspor) ne soit pas sur le terrain avec nous [...]. Leur position, leur influence et leur connaissance du terrain seraient extrêmement utiles. Nous implorons le président du club et maire de Hatay, Lütfü Sava, de fournir des ressources supplémentaires pour accélérer les efforts de sauvetage en priorité."