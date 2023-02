Viré pour faire de la place à Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, Vincent Aboubakar brise le silence

Son départ avait beaucoup fait parler de lui, même si Aboubakar n’avait pas réagi et avait retrouvé un club du côté de la Turquie avec Besiktas. Quelques semaines après la polémique, l’attaquant a accepté de revenir sur son départ au micro de Canal +.“Ce n’était pas facile. Cristiano est arrivé et il fallait qu’un joueur parte. Rudi Garcia m’a appelé dans son bureau et m’a dit qu’un joueur international devait partir.”

Sauf que le Camerounais a demandé lui-même à partir : “J’ai dit au coach que je voulais quitter le club et que mon temps de jeu serait réduit avec Cristiano. Je lui ai dit que c''était mieux pour moi de partir. Que j’en avais besoin si je trouvais quelque chose de bien.”

Aboubakar a également tenu à défendre le comportement du club d’Al-Nassr qui voulait continuer à payer son salaire. Ce qu’il a refusé. Enfin, celui qui défend désormais les couleurs de Besiktas a également défendu Ronaldo qui n’a eu aucun impact sur son départ : “Avec Cristiano Ronaldo, on a peu discuté. Il m’a dit qu’il souhaitait que je reste.”