Arnold Clark Cup: les Red Flames battent la Corée du Sud et joueront la victoire finale contre l'Angleterre

Ives Serneels a effectué dix changements dans son onze de base par rapport à celui aligné face à l'Italie, en raison de plusieurs blessures et avec l'objectif de donner de l'expérience à plusieurs jeunes. Lemey, Deloose, Colson, Vanhaevermaet, Philtjens, Wijnants, Missipo, Ampoorter, Eurlings, Van Kerkhoven et Wullaert étaient donc titulaires.

Cette inexpérience allait se payer à la 10e minute. La défense trop brouillonne a mal renvoyé le ballon dans son rectangle et Lee Geum-Min put tenter sa chance et elle fut aidée par Kassandra Missipo qui détourna l'envoi au fond des filets de Lemey (0-1).

Les Flames ont montré de belles choses ensuite avec Wullaert (9e, 30e), mais aussi Wijnants, dont le tir a été sauvé par une défenseuse (36e), et surtout Ampoorter qui a vu son tir s'écraser sur la transversale. Le but de Tessa Wullaert, dont l'envoi a été détourné par Lim Seon-Joo, n'était pas volé (1-1, 45e+1). Juste avant la pause, Lemey fut encore très heureuse quand l'envoi de Jang Chang aboutit sur le haut de sa transversale (45e+2).

C'est encore la transversale qui priva Wullaert, élue joueuse du match, et les Red Flames du 2e but (63e). Mais la logique était finalement respectée quand sur corner, Tine De Caigny, montée au jeu 6 minutes plus tôt, glissait le ballon dans le but (68e, 2-1). Les Coréennes essayèrent enfin de réagir mais si l'on excepte un envoi de Choe Ru-Yi (80e), non cadré, Lemey n'a jamais tremblé.