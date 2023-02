Sergio Ramos met un terme à sa carrière internationale: "L’entraîneur actuel m’a dit qu’il ne compte pas et qu’il ne comptera pas sur moi"

Avant de poursuivre. "Parce qu’être jeune ou moins jeune n’est pas une vertu ou un défaut, c’est juste une caractéristique temporaire qui n’est pas nécessairement liée à la performance ou à la capacité. Je regarde avec admiration et envie Modric, Messi, Pepe… l’essence, la tradition, les valeurs, la méritocratie et la justice dans le football. Malheureusement, ce ne sera pas comme ça pour moi, parce que le football n’est pas toujours juste et le football n’est jamais seulement le football. Pour toutes ces raisons, je le prends avec cette tristesse que je veux partager avec vous, mais aussi avec la tête très haute et très reconnaissant pour toutes ces années et pour tout votre soutien. J’emporte avec moi des souvenirs inoubliables, tous les titres pour lesquels nous nous sommes battus et que nous avons célébrés ensemble, ainsi que l’immense fierté d’être le joueur espagnol comptant le plus de sélections internationales. Cet écusson, ce maillot et ce groupe de supporters, vous tous, m’ont rendu heureux. Je continuerai à encourager mon pays depuis chez moi avec l’émotion d’un privilégié qui a pu le représenter fièrement 180 fois. Je remercie de tout cœur tous ceux qui ont toujours cru en moi !"

L’ancien défenseur du Real Madrid défendait les couleurs de la Roja depuis 2005 et a remporté trois titres: l’Euro en 2008 et 2012 ainsi que la Coupe du monde en 2010.