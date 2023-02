Genk bat Ostende et devient le premier qualifié pour les play-offs 1

Genk n'a pas longtemps douté. Un envoi détourné sur le bas du poteau entraîna un corner. Sur celui-ci,Tresor servit McKenzie et finalement Munoz était à la conclusion (1-0, 9e). Jamais inquiété par les Kustboys, le KRC se mettait à l'abri à la 41e, un 17e assist de Tresor dans le rectangle était exploité par Samatta, qui avait suppléé à la 12e Arokodare (2-0).

El Khannous pensait bien inscrire son premier but et offir le 3-0 à Genk (50e) mais le VAR signala un hors-jeu préalable de Paintsil. Le KVO, qui venait déviter le k.o., sortit un peu de sa torpeur et coup sur coup Ambrose (60e) et McGeehan (67e et 72e) furent à deux doigts de réduire la marque. C'est finalement, Genk qui trouva le chemin des filets par Paintsil qui marquait son 11e but de la saison (3-0, 73e) sur un assist de ... Tresor, son 18e de la campagne. Tout était dit.