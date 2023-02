L’homme de 81 ans va effectivement travailler pour la plus haute instance de football. “Le président a été nommé à la FIFA par Gianni Infantino. Il va diriger le bureau de Paris. Il a été nommé en raison de ses compétences, son expertise et son expérience”, explique Borghini.

Avant de revenir sur la récente démission du Breton à la tête de la FFF. "La raison l’a emporté. Le président a comme prévu donné sa démission, il a été extrêmement émouvant et nous étions tous très tristes. C'est un moment non seulement historique mais aussi émotionnellement très fort pour tout le monde. Nous avons remercié le président pour le bilan tout à fait exceptionnel et le grand dirigeant qu’il a été".