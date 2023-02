The Best FIFA Football Awards: le Mondial a tout décidé

Les votants (un représentant des médias de chaque pays membre de la FIFA, les entraîneurs des équipes nationales et les capitaines de chaque sélection) ont plutôt dirigé leurs choix vers les meilleures nations de la Coupe du monde, dernier moment fort de l’année 2022. C’est ainsi que les champions du monde argentins ont tout raflé (même le prix des meilleurs supporters).

Lionel Messi (PSG) a été sacré au titre de Joueur FIFA de l’année, comme en 2019 ; Emiliano Martinez (Aston Villa) a devancé Thibaut Courtois au titre de Gardien de l’année ; et Lionel Scaloni a remporté le trophée de l’Entraîneur de l’année pour avoir mené la sélection argentine sur le toit du monde.

"Sans mes joueurs, nous ne serions arrivés à rien. Je leur suis éternellement reconnaissant. Il n'y a rien de plus beau que de rendre fier son pays. Voir tous ces gens si émus, faire la fête, ça n'a pas de prix", a réagi l'homme qui a enfin permis à Leo Messi de devenir champion du monde, au bout d'une année 2022 quasiment parfaite (14 victoires, 1 partage et 1 défaite).

Le portier Emiliano Martinez, qui fait aujourd'hui le bonheur d'Aston Villa, a donc été plébiscité quasiment uniquement pour ses performances au Qatar. Avec notamment ses arrêts décisifs dans les séances de tirs au but en quart de finale face aux Pays-Bas et en finale contre la France. "C'est un accomplissement pour ma carrière. Remporter une Coupe du monde après 36 ans, c'est une fierté pour l'Argentine", a commenté le dernier rempart de l'Albiceleste.

Les Madrilènes boudés

Thibaut Courtois sortait pourtant d’une année exceptionnelle avec notamment la Ligue des champions dans la poche. Mais l’élimination précoce de la Belgique au Mondial a réduit ses chances à néant. Son coéquipier madrilène Karim Benzema, Ballon d’or 2022, a également été pénalisé par son absence au Qatar. Le record de quatre Ligue des champions et les nombreux autres accomplissements de leur entraîneur, Carlo Ancelotti, n’ont pas non plus suffi.

En 2018, les récompenses FIFA s’étaient aussi grandement dirigées vers des joueurs s’étant démarqués à la Coupe du monde en Russie. Luka Modric, finaliste malheureux, a obtenu le titre de Joueur de l’année ; Didier Deschamps a été honoré pour avoir offert à la France sa 2e étoile ; et Thibaut Courtois a été désigné Gardien de l’année, après ses grandes performances pour les Diables rouges.

Chez les filles, l’Euro 2022 a également joué un très grand rôle. L’Angleterre, qui a remporté le trophée à domicile, a raflé le titre de meilleure gardienne (Mary Earps) et de meilleure entraîneuse (Sarina Wiegman). En revanche, c’est l’Espagnole Alexia Putellas qui a été élue Joueuse de l’année pour se succéder à elle-même.

Courtois et KDB dans le onze

Thibaut Courtois pourra uniquement se consoler de sa présence dans le Onze de l’année, aux côtés de Kevin De Bruyne. Les deux Diables rouges font partie d’une équipe-type, il est vrai, assez incohérente avec notamment quatre attaquants (Mbappé, Benzema, Haaland et Messi) et un seul véritable défenseur (Van Dijk). Casemiro, Cancelo, Hakimi et Modric complètent le onze.