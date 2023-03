Ces femmes qui arbitrent au plus haut niveau chez les garçons (3/4) : Viki De Cremer pourrait gagner plus que la plupart des Red Flames

Le 11 février, Viki De Cremer (29 ans) a mis fin à une longue période de disette au plus haut niveau du football en Belgique. 18 ans après la Binchoise Claudine Brohet, la Tirlemontoise a officié en Challenger Pro League, Deinze-RSCA Futures.

Celle qui a entamé sa carrière dans l’arbitrage il y a 8 ans (U15), et qui rêve d’accompagner son frère, est l’arbre qui cache la forêt en Belgique : sur les 1301 arbitres en Wallonie, 16 seulement sont des femmes. “Dans ce contingent, on n’a pas encore la future De Cremer”, souffle Alexandre Boucaut, manager du recrutement des arbitres.

Là où nos voisins français ont, avec Stéphanie Frappart, plusieurs longueurs d’avance, en Belgique, on ne parle pas encore de femmes pour diriger le Clasico. Pourtant, arbitrer pourrait être plus rémunérateur si on compare avec les joueuses qui sont loin des salaires chez les hommes.

”En tant qu’arbitre pro ou semi-pro en Belgique, avec le badge Fifa et les différentes désignations et missions à l’international, je suis certain qu’une arbitre pourrait mieux gagner sa vie que la plupart des Red Flames actuelles, excepté peut-être Wullaert ou Cayman.”