L'autre regard: parfum de mai 1968 sur le foot féminin !

Le football féminin fait-il sa révolution ? On peut se poser la question à la lumière des tensions qui sont apparues récemment au sein de nombreuses sélections nationales. C’est un peu comme si les joueuses voulaient faire leur mai 1968 et afficher haut et fort leurs personnalités et leurs ambitions. Un peu comme si elles revendiquaient une vraie place dans un sport qui, si longtemps, ne les a guère considérées. Et cet esprit de révolte, parti des États-Unis, est visiblement contagieux. En Espagne, quinze internationales se sont carrément mises en congé de La Roja faute de vrai dialogue avec la Fédération.