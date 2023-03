La chronique de Thomas Chatelle : Bruges a perdu le nord en même temps que ses valeurs

Mais dans cette ascension frénétique, Vincent Mannaert et Bart Vehaeghe semblent avoir oublié l’essentiel, leur fil conducteur : No sweat, no glory. La philosophie claire et forte de ce club en a fait sa réussite. Et ces fondations que Michel Preud’homme avait (re)mises en place il y a plusieurs années en tant qu’architecte sportif ont sans doute été moins bien entretenues tellement les succès s’enchaînaient. Pourtant, jusqu’il y a peu, les choix importants restaient cohérents : donner la chance à un entraîneur maison comme Carl Hoefkens, faire venir un jeune directeur sportif belge, Tom Caluwé, qui a fait ses preuves à Malines…

Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert. BELGA PHOTO KURT DESPLENTER ©Belga

Tout cela allait même dans un sens de modernisation et de prise de distance d’une direction parfois un peu trop envahissante dans les choix sportifs… N’en déplaise à des coachs comme Ivan Leko ou Philippe Clement parfois agacés de voir leurs dirigeants se mêler d’un peu trop près de leur domaine de prédilection, le terrain !

Mais malheureusement pour les supporters brugeois, cette tendance de prise de recul de la direction ne fut qu’un feu de paille et la tentation d’outrepasser les décideurs sportifs mis en place était sans doute trop grande…

Résultat des courses : un jeune coach brillamment qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions viré et un directeur sportif prometteur mis sous l’éteignoir et dont on ne perçoit pas (encore) l’influence ; sans parler de l’erreur de casting Scott Parker qui s’apparente plus à une décision d’un duo déconnecté de la réalité sportive ou des seize millions d’euros mis sur la table pour Roman Yaremchuk !

Et même si l’avance financière des brugeois sur la concurrence belge reste une réalité, il est grand temps pour le club de la Venise du nord de retrouver son cap et ses valeurs.