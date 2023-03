Manchester City maintient la pression sur Arsenal, Liverpool laisse filer Tottenham

City reste à l'affût

Peu inspirés offensivement face à des Eagles bien regroupés, les Citizens ont dû attendre le dernier quart d'heure pour sécuriser leurs trois points à Selhurst Park, après une semelle traînante de Olise sur le pied de Gündogan, puis un pénalty transformé par le colosse norvégien (1-0, 78e).

À lire aussi

S'ils n'avaient absolument jamais été mis en danger depuis le début du match par une formation de Crystal Palace qui n'a pas cadré un seul tir depuis près de cinq heures, les hommes de Pep Guardiola ne s'étaient pas non plus créés énormément d'occasions, en dehors d'une frappe de Haaland au-dessus (28e), d'un coup franc puissant de Foden repoussé par Guaita (58e) et d'une belle action individuelle de Julian Alvarez conclue par une frappe trop enlevée, juste après son entrée en jeu (60e).

Le champion en titre n'a pas brillé mais continue de mettre la pression sur rival Arsenal, qui essaiera de reprendre cinq points d'avance dimanche à Fulham.

Liverpool imprévisible

Les joueurs de Jürgen Klopp réalisent décidément une saison déconcertante.

La victoire époustouflante obtenue contre Manchester United (7-0) dimanche dernier pouvait ainsi laisser penser que ce déplacement à Bournemouth, dernier du classement et battu 9-0 en août dernier, ne serait qu'une formalité.

Les Reds sont au contraire complètement passés à coté de leur sujet, à l'image de ce pénalty raté de Mohamed Salah en seconde période, qui a vu le ballon passer à un mètre de la cage de Leto.

Ils ont pourtant eu le temps de réagir après avoir encaissé un but de Philip Billing dès la 28e minute.

À lire aussi

"Nous n'avons jamais vraiment été dans le match", a reconnu Jürgen Klopp au micro de BT Sport. "En venant ici, nous savions que Bournemouth se battait pour rester dans l'élite. Leurs résultats n'étaient pas favorables ces derniers mois mais les performances étaient bonnes et aujourd'hui ils méritent les trois points, c'est un fait."

Alors qu'ils semblaient en passe de se mêler à la lutte pour la quatrième place qualificative pour la prochaine C1, les vice-champions d'Europe 2022, actuels cinquièmes du classement, perdent du terrain sur leurs deux principaux rivaux, Newcastle, qui compte un point de retard et trois matches de plus à jouer, et Tottenham, qui compte six points d'avance avec un match en moins à jouer.

Tottenham retrouve le sourire

Trois jours après avoir été éliminés de la Ligue des Champions par le Milan AC (1-0 en score cumulé), les Spurs ont justement consolé leur public avec une victoire facile contre Nottingham Forest (3-1).

Les Londoniens restaient sur trois matches sans marquer à Sheffield United en FA Cup (1-0), à Wolverhampton (1-0) et devant Milan (0-0).

À lire aussi

Un doublé de Harry Kane (19e, 35e sur pénalty), un but de Son Heung-min (62e) et le rôle prépondérant de Richarlison à chaque fois ont permis aux joueurs d'Antonio Conte de se remettre dans le sens de la marche.

Chelsea confirme

A noter également la victoire de Chelsea à Leicester (3-1), quatre jours après une probante qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions obtenue contre le Borussia Dortmund (2-0).

À lire aussi

Les buts ont été marqués par Chilwell (11e), Havertz (45+6) et Kovacic (78e). Daka a brièvement égalisé (39e).

Cette victoire laisse toutefois les Blues en dixième position, avec 11 points de retard sur Tottenham.