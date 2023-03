"Sa version Koh-Lanta" : la ressemblance frappante entre Olivier Giroud et son frère amuse la toile (PHOTOS)

A 45 ans, Romain Giroud, ancien footballeur, est maintenant diététicien nutritionniste. Passé par le Stade Rennais et Auxerre, il a aussi été capitaine de l'Equipe de France jeunes.

À lire aussi

Romain Giroud ressemble très fort à son frère Olivier ©D.R.

"Pour moi, tu es le meilleur joueur du monde. Je ne te l'ai jamais dit, mais à travers toi, j'ai fait la carrière que je n'ai jamais réussi à faire" 🥹



Quand Olivier Giroud découvre le message plein d'émotions de son frère (@BarniaudSeb) pic.twitter.com/c84Pj4x33a — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 12, 2023

Le numéro 9 de l'équipe de France a reçu le message avec beaucoup d'émotion, mais au delà de ça, la ressemblance entre les deux frères a marqué les internautes. Effectivement, la ressemblance est troublante. Hormis des cheveux long et une barde plus fournie pour Romain, les deux hommes sont des copies conformes. Ce qui a beaucoup amusé la toile : "C'est un montage ou bien ?", "Non mais le frère de Giroud c'est sa version Koh Lanta"

Giroud et son frère pic.twitter.com/iJkdN6HpcD — Mutembe The Chef (@malembemop) March 12, 2023

Non mais le frère de Giroud c’est sa version Koh-lanta c’est une dinguerie pic.twitter.com/lNcnUrIabj — Un mec du sud (@UnmecdeS3) March 12, 2023

Malgré la défaite de la France en finale de la coupe du monde, en décembre dernier, le meilleur buteur de l'équipe de France a affirmé son envie de continuer à porter le maillot tricolore, malgré ses 36 ans. A quelques jours de l'annonce de Didier Deschamps de la sélection pour deux matches de qualifications pour l'Euro 2024, Olivier Giroud peut compter sur le soutien de sa famille.