Plus de matchs, 48 équipes, une préparation raccourcie : les détails de la Coupe du monde 2026 seraient connus

Ce changement majeur aurait une implication directe puisque 8 pays terminant à la troisième place de leur groupe seraient qualifiés pour les seizièmes de finale, en compagnie des deux premiers de chaque groupe. Pour faire face à cette augmentation des matches, la période de préparation avant le tournoi serait réduite de “23 à 16 jours”. Le tournoi serait donc d’une durée de 56 jours, soit 25 de plus que la dernière édition.

Majoritairement aux États-Unis mais aussi au Canada et au Mexique, cette Coupe du monde rendra tout de même compliqué les déplacements des différentes équipes qui auront beaucoup plus de route à faire qu’au Qatar notamment. Le choix du camp de base sera capital. Avec 104 rencontres au programme contre 64 au Qatar, ce Mondial sera sans surprise le plus long de l’histoire.

Cette réforme est évidemment portée par des intérêts financiers mais également par des raisons électorales puisque Gianni Infantino a présenté ce projet en espérant obtenir les votes de nations moins importantes qui voient ce projet comme une opportunité en or pour disputer une Coupe du monde.

Le format pourrait être entériné définitivement ce mardi lors d’une rencontre entre les différentes confédérations et les organisateurs.