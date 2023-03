Fan de Manchester City agressé à Bruges: deux prévenus font appel de leur condamnation

À lire aussi

La victime est restée plusieurs jours dans le coma et poursuit sa rééducation. Les dommages neurologiques sont importants, a déclaré le tribunal correctionnel de Gand lors du verdict. "Les accusés ont lâchement pris la fuite avant l'arrivée des secours. L'homme est resté au sol pendant un peu plus de quatre minutes avant qu'un passant ne prévienne les services d'urgence."

Les cinq prévenus avaient consommé de la cocaïne le jour des faits. L'homme de 22 ans qui a arraché l'écharpe de la victime et celui de 24 ans qui lui a porté des coups ont été condamnés à trois d'emprisonnement avec sursis. Les trois autres prévenus ont chacun été condamnés à 90 heures de travaux d'intérêt général et à une amende de 8.000 euros avec sursis pour non-assistance à personne en danger.

Ces derniers avaient déjà conclu un accord avec la victime pour l'indemniser. Les deux autres prévenus sont également disposés à le faire et ils ont tous les deux été condamnés par le tribunal correctionnel à verser des dommages et intérêts provisoires de 50.000 euros à M. De Pauw. Un expert sera désigné afin d'évaluer les dommages et intérêts définitifs.

Un peu plus d'un mois après leur condamnation, deux prévenus ont décidé de faire appel.