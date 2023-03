L’autre regard : et à la fin, c’est Gary Lineker qui gagne !

Bon, l’affaire n’a pas suscité les mêmes tensions qu’en France après le recours au 49.3 sur la réforme des retraites. Il n’empêche : le bon peuple anglais, très chocking, n’était pas loin de descendre sur Picadilly Circus pour manifester aussi sa colère. En cause : la carte rouge administrée, la semaine dernière, par la vénérable BBC à Gary Lineker, légende du football anglais et consultant emblématique de la chaîne publique. L’ancien attaquant de Tottenham et du Barça avait, certes, manqué de flegme dans l’un de ses tweets, lorsqu’il a comparé le projet de loi sur l’immigration du gouvernement conservateur au “langage utilisé par l’Allemagne dans les années trente”. Mais de là à suspendre le présentateur mythique de Match of the Day, il y avait visiblement un pas que les passionnés de foot “made in England” n’étaient pas prêts à franchir.