La scène s’est déroulée dans le quartier de Palermo où le joueur s’était rendu avec sa famille pour dîner. La nouvelle de la présence de la pépite argentine s’est vite répandue via les réseaux sociaux et des dizaines de fans se sont alors regroupés devant le restaurant en question. Chants et acclamations s’en sont suivis.

Finalement, Messi et sa famille ont dû être escortés au moment de quitter les lieux. Une chose est sure : cet engouement aura certainement mis un peu de baume au cœur à la Pulga, lui qui a eu droit à des sifflets dimanche de la part de certains supporters parisiens…