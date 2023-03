Kolo Muani, héros malheureux de la finale de la Coupe du monde : “Je ne vais pas mentir, j’ai la haine”

Au moment de retrouver les Bleus pour la première trêve internationale post-Mondial, l’attaquant de Francfort s’est longuement confié à L’Equipe, revenant notamment sur cette occasion qui le hante encore. “Cette action aurait pu changer ma vie. J’aurais préféré la mettre au fond, comme tous les Français, mais c’est comme ça. J’ai envie de passer à autre chose. On était à deux doigts de ramener la troisième étoile. Je ne vais pas mentir, j’ai la haine.”

Pour autant, le joueur est capable de revoir cette action et d’en parler : “Ce n’est pas comme si j’étais triste. Je suis tombé ce soir-là mais je vais me relever et je vais réussir la prochaine étape. Je peux regarder cette action trois ou quatre fois d’affilée, je suis très léger avec tout ça. Ça me donne envie de travailler devant le but. Maintenant, quand je suis face au gardien, je me calme un peu. Même si c’est une demi-seconde, tranquille, on garde son calme. Ce temps-là te permet d’analyser les choses autour de toi. Avec ce calme, j’aurais pu décaler Kylian en diagonale, lober, tirer à gauche plutôt qu’à droite… quand on revoit la vidéo, j’ai tellement d’options.”

”Ils défendent à trois ou quatre sur moi”

Avant d’être mis en échec par Emiliano Martinez sur la balle de match, Randal Kolo Muani avait surtout changé le visage d’une finale bien mal embarquée pour les Bleus, en montant eu jeu dès la 40e minute à la place d’Olivier Giroud. Sa Coupe du monde, pour laquelle il avait été rappelé après le forfait de Christopher Nkunku, a changé beaucoup de choses : “Surtout du côté des adversaires… c’est incroyable, ils défendent à trois ou quatre sur moi, ne veulent pas que je touche le ballon. Dès que je le touche, on me tamponne. Je l’ai vu directement en revenant. Les adversaires me disent aussi qu’ils font des vidéos sur moi.”

Ambitieux, le joueur a également donné une tournure plus professionnelle à sa carrière en s’encadrant d’un cuisinier, d’un kiné ou encore d’un préparateur physique. Et les résultats se font sentir : avec 11 buts et 10 assists, il est le joueur le plus décisif de Bundesliga cette saison.