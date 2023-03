Emiliano Martinez refait son geste obscène lors du mondial avec ses coéquipiers (VIDÉO)

À lire aussi

Lors de celle-ci, le fantasque Emiliano Martinez s’est à nouveau illustré. Avec plusieurs de ses coéquipiers, il a en effet réitéré son geste polémique lors de la remise du prix du meilleur gardien du mondial 2022. Accompagné de Guido Rodríguez, Marcos Acuña, Gerómino Rulli et de Germán Pezzella, on peut ainsi voir le portier argentin tirer la langue et poser le trophée sur ses parties intimes.

Son attitude avait été vertement critiquée. Pour sa défense, Emiliano Martinez avait déclaré : “Je l’ai fait parce que les Français m’ont hué. L’arrogance ne fonctionne pas avec moi.”