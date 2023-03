L'autre regard: c’est sur les mers agitées qu’on voit les grands capitaines

Certes, il revient prioritairement au sélectionneur de faire les choix essentiels et de prendre les décisions, fussent-elles douloureuses. Mais, théoriquement, le capitaine est son relais et son porte-parole privilégié sur le terrain et dans le vestiaire. On a vu, lors d’images plus ou moins volées, combien, à l’occasion de grandes finales, les mises au point à la mi-temps étaient essentielles pour changer le cours d’une rencontre. Et c’est évidemment là que la personnalité d’un capitaine au long cours peut faire toute la différence. Un regard, un conseil, une critique, voire une gueulante : chaque détail peut revêtir une grande importance. À condition, bien sûr, d’être crédible et écouté. Ce n’est pas nécessairement évident car, sur les mers agitées, il n’est pas simple de tenir la barre. À De Bruyne et Mbappé de montrer le cap. Façon Haddock ou Crochet, du moment que ça marche !