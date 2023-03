La chronique de Thomas Chatelle : le PSG a créé un monstre, Deschamps l’a adoubé

Les dirigeants du PSG n’avaient sans doute pas non plus perçu l’indépendance d’esprit du phénomène parisien. Comme quand il exprime son mécontentement sur les promesses non tenues par la direction du club lors de la signature de son dernier contrat. Ou lorsqu’il fustige la dernière campagne de transferts du club. Ou encore quand il déclare calmement devant les micros, à la suite de l’élimination du PSG en huitième de finale de Ligue des champions, que le PSG a atteint son plafond…

Didier Deschamps n'a pas hésité à faire de Kylian Mbappe le nouveau capitaine de l'équipe de France. ©PA Wire/PA Images

Résultat des courses : on assiste à une cohabitation pratiquement impossible entre une méga-star proclamée personnage central du projet par les dirigeants et deux des meilleurs joueurs de la planète insatisfaits et frustrés avec au milieu un coach qui a perdu tout contrôle. Mbappé est donc finalement devenu une sorte de joueur monstrueux plus grand et plus important que son club.

À lire aussi

Et la Coupe du monde au Qatar n’a fait que décupler la taille de son statut déjà surdimensionnée. Un statut auquel il faut donc désormais ajouter celui de sauveur de la nation et, depuis quelques jours, celui de capitaine. Car Didier Deschamps a décidé d’en faire son capitaine en plus de la star et du leader naturel qu’il est déjà. Un choix qui peut sembler couler de source, mais qui peut aussi transposer dans le vestiaire français le même genre de déséquilibre créé au PSG ; à savoir, un joueur tout-puissant qui laisse des miettes à ses équipiers et un vestiaire dénué d’autres leaders légitimes. C’est en tout cas le risque qu’a pris DD en nommant sa méga-star capitaine…