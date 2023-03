Le Luxembourg affrontait en effet l'ogre portugais dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Face à un adversaire d'un calibre nettement supérieur, les Grands-Ducaux espéraient certainement tenir le score le plus longtemps possible. Sauf que cela n'a pas été le cas. Loin de là...

En effet, les Portugais dirigés par Roberto Martinez ont scoré à quatre reprises durant le premier acte. Et Cristiano Ronaldo semble avoir retrouvé de l'entrain. Lui qui avait déjà inscrit un doublé face au Liechtenstein jeudi dernier a à nouveau planté deux roses dimanche à la 9e et 31e minute. Soit les 0-1 et 0-4. Les deux autres réalisations sont signées João Félix et Bernardo Silva.

On espère pour Anthony Moris que sa défense résistera mieux en seconde période...

Les trois buts de la première période en images ci-dessous:

En seconde période, les troupes de Roberto Martinez ont encore inscrit deux buts via Otavio (77e) et Rafael Leao (88e).

Dans les autres matches du groupe, l'Islande a infligé une correction au Liechtenstein (0-7) et la Slovaquie s'est imposée à domicile face à la Bosnie-Herzégovine (2-0). Le Portugal occupe la tête du groupe J avec 6 points devant la Slovaquie (4), la Bosnie-Herzégovine (3), l'Islande (3), le Luxembourg (1) et le Liechtenstein (0).

L'Italie a elle pu compter sur son nouvel attaquant Mateo Retegui, né en Argentine et qui possède la double nationalité, pour ouvrir le score face à Malte (15e). La 'Squadra Azzura' s'est ensuite mise à l'abri via Matteo Pessina (27e). Côté maltais, Teddy Teuma, le capitaine de l'Union Saint-Gilloise, est monté au jeu à la 76e minute.

L'autre rencontre du groupe C a vu la victoire 2-0 de l'Angleterre face à l'Ukraine avec des buts d'Harry Kane (37e) et Bukayo Saka (40e). Au classement, les Anglais occupent la tête avec 6 points devant l'Italie (3), la Macédoine du Nord (3), l'Ukraine (0) et Malte (0).