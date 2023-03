Qualifs Euro 2024: mené 0-2, le Kazakhstan renverse le Danemark dans un scénario fou, l'Angleterre aligne un deuxième succès

A la reprise, Höjlund a encore envoyé le ballon dans le filet latéral d'un angle fermé (63e) et dans la foulée, le coach danois a effectué un triple changement (65e). Cela n'a pas eu de répercussion sur le jeu des Scandinaves et a relancé les Kazakhs à l'image d'Abzal Beisebekov, qui a expédié une frappe que Kasper Schmeichel a détourné sur son poteau droit (71e).

Les visités ont quand même réduit leur retard par Baktiyor Zaynutdinov sur penalty (73e, 1-2). Puis, Askhat Tagybergen a logé le ballon dans l'angle droit sur une frappe parfaite à distance (86e, 2-2). Monté au jeu (79e), Abat Aymbetov a été le grand animateur de la fin de rencontre. L'attaquant du FC Astana a d'abord offert la victoire à son équipe d'une tête puissante (89e, 3-2). Ensuite, alors qu'il avait été averti pour avoir retiré son maillot après son but, il a joué du coude le coude dans un duel aérien et s'est fait exclure (90e+6).

L'Angleterre aligne un deuxième succès face à l'Ukraine (2-0)

Après avoir entamé ces éliminatoires de l'Euro 2024 par une victoire face à l'Italie (1-2), l'Angleterre a battu l'Ukraine 2-0, dimanche à.Wembley devant 83.947.spectateurs, avec des buts de Harry Kane (37e) et Bukayo Saka (40e) pour son deuxième match du groupe C. L'Ukraine a bien démarré avec notamment un tir repoussé de Heorhii Sudakov, servi par Roman Yaremchuk (Club Bruges). Mais l'Angleterre a vite réagi pour empêcher que son solide et physique adversaire ne prenne le dessus. Les 'Three Lions' ont failli ouvrir la marque sur une erreur d'Anatolii Trubin, mais après avoir relâché un centre de Saka, le gardien ukrainien a sorti un ballon placé dans l'angle inférieur gauche par James Maddison (16e).

Si les contacts sont devenus plus nombreux et plus rugueux, les Anglais ont continué à tirer au but et après des frappes contrées de Maddison et de Jordan Henderson (36e), Kane a inscrit son 55e but en sélection sur un centre au second poteau de Saka (37e, 1-0). Peu après, le joueur d'Arsenal s'est transformé en buteur, enchaînant une feinte de corps et un coup de canon (40e, 2-0).

À la reprise, les Anglais ont conservé l'initiative d'autant plus facilement que les Ukrainiens ne donnaient pas l'air de vouloir se révolter. Un triple changement effectué par Ruslan Rotan a généré une phase de possession des visiteurs (61e). Cependant, cette embellie n'a pas tracassé Jordan Pickford puisque les Ukrainiens n'ont pas cadré un seul tir pendant cette rencontre. Entre-temps, les Anglais sont passés en mode gestion.