L'Argentine en fête étrille un léger Curaçao en amical (7-0), Messi dépasse la barre des 100 buts avec l'Albiceleste

Dans un match complètement déséquilibré, l'Argentine menait déjà 5-0 peu après la demi-heure de jeu après trois buts de Messi (19e, 32e, 36e), Nicolas Gonzalez (22e) et Enzo Fernandez (34e). Angel di Maria sur penalty (78e) et Gonzalo Montiel (86e) corsant une addition qui aurait pu être beaucoup plus lourde tant le déséquilibre était grand entre les deux formations.