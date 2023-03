L'Autre Regard : Roberto Martinez, le “Bob” belge qui cartonne au Portugal

À peine arrivé et déjà porté aux nues ! Élevé au rang de sélectionneur national portugais, Roberto Martinez a signé des débuts remarqués avec deux victoires face au Liechtenstein (4-0) et au Luxembourg (6-0). Bon d’accord, ce n’était pas l’Everest. Mais l’ancien coach des Diables a visiblement apporté sa touche personnelle. En réalité, il a exporté du côté de Lisbonne les us et coutumes de notre petite Belgique avec, en toile de fond, un art du compromis digne de toutes les partitions d’une vibrante Vivaldi. À l’instar de tant d’autres sélections, l’équipe nationale portugaise est une fourmilière d’ego surdimensionnés avec, en premier de cordée, le cher Cristiano Ronaldo. Et bien – abracadabra – “Bob” (c’est son surnom lusitanien) a réussi, d’un coup de baguette magique, à transformer les problèmes en solutions.