Annecy, Quevilly, Wigan, La Louvière, ces petits poucets qui ont pris le pouvoir en Coupe

Annecy (saison 2022-2023)

On commence par l’épopée la plus récente. Certes, elle n’est pas encore terminée, mais le Football Club d’Annecy peut être fier : atteindre le dernier carré de la Coupe de France lorsque l’on est pensionnaire de Ligue 2 n’est pas donné à tout le monde. Pour en arriver là, les Rouge et Blanc ont dû cravacher. Ils n’ont gagné que deux matchs après nonantes minutes. C’était les deux premiers contre des clubs d’échelons inférieurs (SC Lyon et Villerupt Thil). Annecy a ensuite éliminé Belfort et le Paris FC à la loterie des tirs aux buts.

Les Annéciens sont en quart de finale et doivent se déplacer à Marseille, tombeur du PSG au tour précédent. Mais le club situé dans les Alpes livre un match plein et sans complexe en arrivant même à mener au Vélodrome. Pour rendre le conte encore plus magique, Annecy s’offre l’OM après une interminable séance de penaltys (6 tirs aux buts à 7 en faveur des Annéciens). Même si leur parcours s’arrête ce jeudi soir contre Toulouse, Annecy a une nouvelle fois prouvé que la magie de la Coupe existe.

Quevilly (saison 2011-2012)

Il s’agit sûrement du plus grand exploit récent en Coupe de France. Déjà demi-finaliste lors de l’édition 2010 (Quevilly avait été éliminé 1 but à zéro contre le PSG), les Normands vont remettre le couvert deux ans plus tard. Alors pensionnaire de National (plus haut niveau du football amateur français), Quevilly commence son parcours en éliminant difficilement le TA Rennes puis Angers et Orléans. La suite appartient à l’histoire : les Jaune et Noir, qui jouent au Stade Michel d’Ordano de Caen (le stade de Quevilly étant trop petit pour la suite du tournoi) élimine l’OM en quart et se retrouve en demi-finale face à Rennes.

Mené au score par les Rennais, Quevilly se réveille et se qualifie grâce aux buts de Karim Herouat et Anthony Laup dans les dernières secondes. C’est dans un stade en furie que Quevilly devient le second club amateur (après Calais en 2000) à accéder à la finale de la Coupe de France. Une finale malheureusement perdue contre l’Olympique Lyonnais. Mais l’exploit n’en reste pas moins légendaire.

Quevilly s'était offert une finale de Coupe de France, en 2012. ©Photo News

Wigan (saison 2012-2013)

On traverse la Manche pour continuer notre tour des exploits. Direction Londres et le stade de Wembley un dimanche de mai 2013. Manchester City affronte Wigan en finale de la FA Cup. Tout le monde semble d’accord, les hommes de... Roberto Martinez ne feront pas le poids face aux Citizens de Mancini, champion d’Angleterre en titre et nouveau géant du football anglais. Pourtant, l’impensable va se produire.

City bute sur une véritable forteresse et ne parvient pas à marquer ce but qui aurait sans doute fait la différence. Et ce qui devait arriver, arriva. Shaun Maloney (futur adjoint de Martinez chez les Diables) botte un coup de coin que reprend Ben Watson au premier poteau : la tête décroisée trompe Joe Hart. Wigan vient de réaliser l’un des plus beaux exploits de la FA Cup et permet à Martinez de remporter le premier (et seul pour l’instant) trophée de sa carrière d’entraineur.

La Louvière (saison 2002-2003)

Notre route des miracles se termine chez nous. Oui, même en Belgique, certains exploits ont eu lieu. L’un des plus mémorables remonte à il y a vingt ans. Les Loups de La Louvière, alors engagés dans la lutte pour le maintien en championnat, se concentrent sur la Coupe de Belgique. Vainqueur de Tongres puis de Genk, les Louviérois se retrouvent face au Standard de Liège en quart de finale. Si les Rouches partent favoris sur le papier, les hommes d’Ariel Jacobs vont déjouer les pronostics. Battus trois buts à un à Sclessin, La Louvière rattrape son retard à domicile en plantant deux buts. Suffisant pour passer au tour suivant grâce au but marqué en terres liégeoises.

Après une demi-finale remportée face à Lommel, les Loups se trouvent en finale face à Saint-Trond. Un match disputé en pleine canicule, qui voit les pompiers arroser les tribunes du Stade Roi Baudouin à la mi-temps alors que les Louviérois se chargent de doucher les Canaris: 3-1 avec un doublé d'Ishiaku. Les hommes d'Ariel Jacobs remportent le seul grand titre de l'histoire du club et s'offrent le luxe d'affronter Benfica en Coupe d'Europe la saison suivante.