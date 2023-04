Les Belges à l'étranger: Rennes et ses Belges s'inclinent à Lyon et enchaînent une 2e défaite de suite (3-1)

Arthir Theate a joué l'intégralité de la rencontre et a reçu un avertissement (34e). Jérémy Doku et Ibrahim Salah sont sortis du banc respectivement à 20 et 10 minutes du terme.

Rennes, qui enchaîne une deuxième défaite consécutive, est 6e avec 50 points, une place devant Lyon, 47 points. Il reste 8 journées à disputer avant la fin du championnat.