Titulaire pour la première fois cette nuit lors de la réception des San Jose Earthquakes (score final: 1-1), le Belge a reçu 86 minutes de jeu qui n'étaient en fait que 66 minutes effectives puisque la rencontre a été interrompue pendant une vingtaine de minutes. Une interruption causée par une altercation que Vanzeir a eue avec plusieurs joueurs adverses peu avant son remplacement...

Quelle était la cause de cette altercation ? Jeremy Ebobisse, attaquant de San Jose, a affirmé après la rencontre que l'ex-Diable rouge a tenu des propos racistes. On a ainsi vu le médian Jamiro Monteiro être au bord des larmes avant que lui et ses équipiers menacent de quitter le terrain.

Si les propos tenus n'ont pas été répétés et que le nom de Vanzeir n'a pas été cité dans les différentes déclarations d'après match, il semble évident que c'est l'ex-Unioniste qui était ciblé par les joueurs et le staff de San José. Dont l'entraîneur, Luchi Gonzalez, est allé jusqu'à demander le remplacement du Belge à son homologue Gerhard Struber. Qui s'est donc exécuté quelques minutes après l'incident.

La MLS a d'ores et déjà annoncé qu'une enquête était ouverte et les New York Red Bulls ont déclaré prendre l'incident "très au sérieux". Le club a montré son envie de collaborer avec la MLS lors de l'enquête.

Déjà la fin de l'aventure pour Vanzeir ?

La ligue américaine prend la lutte contre le racisme très à coeur. Taxi Fountas avait été mis de côté par son club (DC United) jusqu'à ce que la MLS le blanchisse pour des propos racistes présumés. Ron Jan (ex-entraîneur du Standard) avait pour sa part été licencié en février 2020 par Cincinatti pour les mêmes raisons.

Si l'enquête prouve que Vanzeir a bel et bien tenu des propos racistes, il fait peu de doutes qu'il sera puni sévèrement. Et il est même très probable que son aventure américaine se termine prématurément... avec une seule titularisation au compteur.