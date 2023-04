La chronique de Mathieu Istace : Quand le VAR déçoit tout au long d’un week-end

Commençons par le Old Firm, où Morelos, le coéquipier de Nicolas Raskin, a marqué un but valable aux yeux de tout le monde, mais pas pour l’arbitre et pour l’assistance vidéo. Ce qui a fait dire à l’ancien international Ally McCoist que “l’utilisation du VAR était embarrassante et qu’elle prêtait même à sourire". Même constatation lors du choc italien où l’ouverture du score par Milenkovic-Savic était clairement entachée d’une poussée dans le dos d’Alex Sandro, une faute tellement évidente que j’ai arrêté de commenter la phase avec Thomas Chatelle, en attendant que le VAR intervienne… ce qu’il n’a jamais fait. Une décision lourde de conséquences puisqu’au final, la Juventus est battue 2-1 par la bande à Sarri.

Mon week-end avait débuté en force, mais dimanche lors de cet Antwerp-Cercle, ce fut carrément le summum en termes d’incohérence arbitrale lors du penalty accordé en fin de match au matricule 1. Absolument personne au Bosuil n’a réclamé quoi que ce soit lors d’un duel anecdotique entre Somers et Stengs. Et pourtant, le VAR à Tubize a fini par soumettre une prétendue faute à l’arbitre Bram Van Driessche, le mettant en porte-à-faux devant le petit écran en bord terrain.

À quand des équipes permanentes chez nos arbitres dans notre championnat avec une alternance entre le terrain et le VAR ?

Une intervention du VAR qui dessert profondément l’arbitrage et qui ne rend service à personne. Comme si les arbitres présents dans la cellule du Brabant wallon se sentaient obligés d’intervenir et d’être des acteurs proactifs du match, le tout à distance. Lorsque je commente un match, j’essaie toujours de tendre au maximum vers l’objectivité et de me mettre à la place des arbitres, mais ce week-end, il me paraissait impossible de les défendre.

Lorsque le VAR a été introduit il y a plus de cinq ans, on espérait secrètement que tous les problèmes allaient être résolus. Force est de constater que d’autres problèmes ont été créés. Ce qui engendre des tensions entre les différents acteurs, mais aussi entre les arbitres. On finirait aussi par douter de l’esprit de collégialité entre les hommes en noir et c’est là que cela devient particulièrement dérangeant.

À quand des équipes permanentes chez nos arbitres dans notre championnat avec une alternance entre le terrain et le VAR ? Cela éviterait d’éventuelles rivalités et jalousies entre les principaux intéressés. Cela ne résoudrait pas tous les problèmes car cela est impossible mais cela en éviterait beaucoup.