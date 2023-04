L'autre regard: grandeur et décadence, à la santé de la Jupiler Pro League !

Ces renaissances, plutôt déroutantes, sont évidemment les bienvenues. Elles apportent du sang neuf à la compétition et obligent les ténors endormis sur leurs lauriers à se réveiller. Qui aurait imaginé, voici peu, que Bruges, Anderlecht et le Standard seraient, à l’unisson, sortis du top 4 cette saison ? Mais ainsi va la Jupiler Pro League ! Attention toutefois aux retours de bâtons. Sacrés champions en première division dans les années 80 et 90, Beveren, le FC Malines et le Lierse sont depuis lourdement retombés de leur petit nuage. Sans préavis. En foot, la grandeur est parfois proche de la décadence. Et réciproquement. Vainqueur de la Ligue des champions en 1979 et 1980, Nottingham Forest s’est retrouvé en D3 quelques années plus tard…