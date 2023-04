La chronique de Jonathan Lange : Vincent Kompany a tout compris

Il faut l’avouer, son choix d’accepter le challenge Burnley a surpris et donnait l’impression d’être vraiment très risqué avec un double défi en forme d’interrogation : comment faire remonter une équipe en changeant radicalement son ADN ? Avec, pour ajouter à la difficulté, cet enchaînement infernal de matchs tous les trois jours ou presque dans un championnat à 46 journées qui est sans doute le plus exigeant de la planète au niveau du rythme avec son calendrier démentiel une année de Coupe du monde en hiver qui a fortement limité les séances d’entraînement.

L’ancien capitaine des Diables connaît suffisamment bien le milieu pour savoir qu’il jouait gros dans un environnement où les étiquettes sont vite collées quand arrivent les échecs pour commencer. Son passage à Anderlecht lui a rappelé ou l’a conforté dans l’idée que pour que son projet fonctionne, mieux vaut obtenir un blanc-seing de sa direction. Ce qui a été le cas dans un club qui a tourné la page de la décennie royale de Sean Dyche parti en même temps que de nombreux cadres. Et à ceux qui objectent que Kompany a eu des moyens délirants, il faut rappeler qu’il ne faut pas regarder que les dépenses (38 millions cette saison) mais aussi les ventes avec 76 millions récoltés dans une balance qui penche clairement du côté du trésorier, pas du manager.

Avoir été un grand joueur facilite les choses sans rien garantir.

Jeu et résultats sont arrivés comme la poule et l’œuf avant ce week-end pascal. Le fruit d’un process construit avec minutie entre un recrutement où il a fait jouer son réseau et son œil belge pour attirer des profils répondants à des besoins bien précis et un staff bâti avec des fidèles capables de très vite faire passer ses idées. Deux autres éléments clefs. Preuve que dans l’histoire, Kompany a tout compris. Son aura lui donne forcément une certaine marge de négociations pour asseoir ses convictions. Parce qu’il est Kompany. Sauf qu’avoir été un grand joueur facilite les choses sans rien garantir. Encore fallait-il que les performances suivent. Ce qui a été le cas. Parce qu’il n’a vraiment rien laissé au hasard.