Conquis par la personnalité d’un garçon authentique qui collait parfaitement à l’image d’un club et de ses supporters allergiques aux allures de stars prédominantes dans le milieu du football. Conquis également par un homme attachant et disponible, même quand il s’agit de se rendre à un tournoi de jeunes en plein milieu de courtes vacances. Conquis enfin par la générosité du joueur sur le terrain, ne comptant jamais les courses gratuites.

Et même lorsque des nuages noirs sont venus assombrir ce tableau idyllique, le Limbourgeois a gardé sa cote de popularité. Car en effet, les "sorties de piste" ont commencé à s’accumuler pour Vanzeir l’an dernier. D’abord avec son exclusion et sa suspension de cinq semaines suite à un coup de coude volontaire ayant mis son adversaire du jour K.-O. Ensuite, sportivement, en ratant le penalty du titre la saison passée face à Bruges lors des playoffs. Mais cette vulnérabilité assumée lui aura finalement valu plus de sympathie qu’autre chose... Et c’est donc en héros que le joueur quittera des supporters bruxellois acquis à sa cause. Et ce malgré l’amertume provoquée par un départ en pleine saison vers une destination plus attrayante financièrement que sportivement. Mais rien ne pouvait apparemment ébranler l’affection portée à celui qui avait après tout joué sous le maillot des Diables en tant que joueur de l’Union!

guillement La sanction de la MLS, exemplaire et nécessaire.

Finalement, il aura fallu qu’il quitte le navire saint-gillois pour que cette image de beau-fils idéal l’abandonne définitivement. Et malheureusement, cela a fait suite à des propos racistes prononcés tel un coup de coude à son adversaire en plein match avec son nouveau club de New-York. Des faits très graves - pour lesquels il s’est rapidement excusé - qui vont jusqu’à remettre en question son aventure transatlantique alors même qu’elle venait de commencer. Une suspension de six semaines vient finalement d’être prononcée par les instances de la MLS. Une sanction exemplaire et nécessaire pour des faits qui ne devraient jamais arriver même si cela ne doit pas remettre en question les valeurs d’un garçon qui commet des erreurs avec la circonstance aggravante d’être un personnage public. Et donc loin de l’étiquette de beau-fils idéal qu’on aime coller à certains mais qui ne correspond à personne!