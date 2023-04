Bouchez tacle les propos de Samir Nasri sur le ramadan: "La religion fait oublier la raison, c'est une réflexion débile"

Pour Samir Nasri, ce lien entre carrière pro et pratique du ramadan n'a pas lieu d'être. "Pourquoi on veut savoir qui fait le ramadan? À mon époque, on ne me posait pas la question. Aujourd'hui, c'est devenu limite un débat sociétal. On est dans un pays laïc, la religion doit rester dans la sphère privée normalement", a regretté l'ancien international français. Il se demande pourquoi le regard de l'entraîneur devrait changer en période de ramadan: "Tu sais que c'est la période du ramadan, tu sais quels sont tes joueurs, à peu près, qui sont musulmans. Tu regardes les matchs, si le joueur est moins performant, tu le fais sortir, c'est tout. Pourquoi tu vas lui demander s'il fait le ramadan ?".

Nasri a été plus loin en affirmant que le jeûne imposé par le ramadan n'avait pas d'impact sur les performances des footballeurs. "Karim Benzema, c'est le meilleur quand il fait le ramadan [...] Des joueurs sont portés par leur foi aussi", a-t-il déclaré, avant d'ajouter: "Certains mangent des McDo et mettent des triplés, il n'y a donc aucune logique. Les entraîneurs qui demandent à leur joueur de ne pas faire le ramadan sont ceux qui se cherchent des excuses".

Georges-Louis Bouches s'en mêle

La séquence a été partagée sur les réseaux sociaux, et a fait réagir un certain Georges-Louis Bouchez. Le président du MR - et également des Francs Borains - a fustigé les dires de l'ancien Anderlechtois. "Puisque Nasri considère qu’il n’y a pas de règle, je me demande pourquoi on claque autant d’argent pour payer des nutritionnistes, soigneurs et kinés puisque l’on peut 'aller manger des McDo'. Réflexion débile", a écrit sur le libéral sur Twitter.

"Je dirige un club de foot et je suis bien conscient du fric que l’on dépense pour garantir des performances optimales. Donc venir raconter des salades selon lesquelles la nutrition n’a aucun rapport dans les performances est juste débile. La religion fait oublier la raison", a-t-il ajouté quand un internaute lui a demandé en quoi il était expert sur la question.