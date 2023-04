"Une Porsche à moitié prix en échange de deux numéros de téléphone, pas mal": l'ancien masseur de Ronaldo dévoile une anecdote étonnante

Comme avec tous les autres joueurs, le masseur n'hésitait pas à discuter de tout et de rien avec Ronaldo lorsqu'il le soignait. Et leurs discussions ont mené à une anecdote amusante, que Rod Thornley a confiée dans une récente interview pour le podcast "Under the Cosh". Lors de son premier passage chez les Red Devils, CR7 se trouvait un jour sur la table de massage alors que l'émission "X Factor" passait à la télévision. "Cristiano m'a demandé qui était la femme sur l'écran. C'était Danii Minogue, la soeur de Kylie (elle était juré dans l'émission en 2007, ndlr). Il m'a demandé si je pouvais obtenir son numéro", raconte le soigneur, qui a réussi à satisfaire la demande du Portugais. Et ce dernier n'a pas hésité à faire de nouveau appel aux services de Rod Thornley quelques mois plus tard, avec Kimberly Wyatt, membre du groupe pop Pussycat Dolls, cette fois.

"Je l'ai fait, mais je lui ai demandé en même temps ce que ça me rapporterait", poursuit le masseur, révélant l'échange étonnant que lui avait alors proposé le joueur: "Cristiano avait une Porsche Carrera à l'époque et il m'a promis ceci: 'Si jamais je vais au Real Madrid, je te vendrai cette voiture pour la moitié de son prix'". Chose promise, chose due: en 2009, quand Ronaldo a signé chez les Madrilènes, Rod Thornley lui a racheté sa voiture pour 34 000 euros, au lieu de 68 000. "Quelques jours plus tard, j'ai revendu la Porsche à 57 000 euros. Pas mal pour deux numéros de téléphone portable", rigole maintenant le masseur.