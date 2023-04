L'autre regard: quand l’arbitre est privé de son libre arbitre

Qui aurait imaginé au début de ce siècle que l’arbitrage-vidéo prendrait une telle importance ? Aujourd’hui, simple marionnette entre les mains Big Brother, le referee 2.0 obéit docilement aux instructions de la technologie, sorte de haute autorité. C’est à peine s’il a encore le droit de distribuer l’un ou l’autre carton jaune ou de siffler un corner ! Et ce n’est visiblement pas fini : on parle déjà de ballons connectés et du recours à l’intelligence artificielle pour aider l’homme en noir dans ses missions avec, à la clé, la probable disparition des juges de ligne. Bref, l’arbitrage de grand-papa est bel et bien en passe de disparaître. Le foot y gagne sûrement en équité. La robotisation est un outil incontournable, aux guichets des banques, dans les caisses des supermarchés et sur les terrains de sport. Mais elle génère, partout, les mêmes frustrations au niveau émotionnel et humain.