Actuellement, le club occupe la dernière place des playoffs 2. “Les raisons principales sont les conditions de plus en plus strictes pour rester compétitif avec les clubs professionnels, combinées avec les dernières saisons moins réussies”, a expliqué le club qui avait profité de son titre en D1 nationale en 2020 pour faire partie de l’aventure en SL. “L’objectif est de revenir sur le devant de la scène avec un noyau dur constitué d’un mélange d’expérience et de jeunes talents.”

La série comptera donc de nouveau 10 clubs la saison prochaine au lieu de 11 car aucun club n’a fait la demande de licence Super League ou n’a montré d’intérêt pour s’y risquer. “C’est dommage pour tout le monde évidemment mais nous devons aussi faire avec cette décision pour continuer à augmenter le niveau et poursuivre le développement de la SL”, nous a confié Katrien Jans, la manager du football féminin. “On doit continuer à augmenter aussi le niveau d’encadrement, le nombre de joueuses sous contrat pour faire avancer la compétition et la discipline.”

La Super League reste, pour l’instant, une série “fermée” avec aucun descendant sportif tant que le nombre de clubs ne monte pas à 12. Avec le retrait d’Alost, il ne reste plus, en Super League, que le Fémina White Star (2e des PO2) comme club non associé à un club masculin de Pro League.

Ce samedi, Anderlecht peut décrocher un 6e titre de champion de Belgique s’il s’impose à Louvain.